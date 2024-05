è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni diIl difensore per prima cosa ha voluto rassicurare riguardo alle sue condizioni fisiche: "Ho avuto qualche problemino fisico la scorsa settimana ma sto recuperando, spero assolutamente di esserci contro il".Sulla sua stagione ha poi aggiunto: "Non mi aspettavo una stagione così positiva per me, ma lavoro sempre al massimo per crescere e migliorare. Sono contento della stagione che ho fatto".Sul suo ruolo di vicecapitano del: "Per me è una grandissima emozione e un grande onore sapere di rappresentare la squadra, di essere un punto di riferimento. E' una cosa che mi porta a dare il massimo sia in campo che fuori".

E poi: "L'attaccante più difficile da marcare?perché ha una struttura fisica imponente, ripeto ad altri va marcato in maniera diversa, evitando il contatto fisico diretto ma andando più sull'anticipo".ha poi parlato dei suoi obiettivi: "I miei sogni? Poter andare all'Europeo a giugno e magari vincerlo e giocarlo. Se guardo più avanti dico, sarebbe una cosa bellissima, un qualcosa che ogni bambino sogna".Sul futuro: "Dove mi vedo in futuro?, ci sono squadre e giocatori molto forti. Si può continuare a crescere. Anche in Italia mi trovo benissimo, vedremo in futuro".

Infine, sui suoi idoli: "Da piccolo guardavo i video di, cercavo di imitarli, volevo essere un po' come loro. Un altro giocatore che seguo, anche per la sua personalità in campo, è. Sono questi i giocatori a cui mi ispiro di più".