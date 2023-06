Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al rinnovo del contratto con il Torino. Il difensore è ora in vacanza con la fidanzata Margherita a New York ma, non appena rientrerà in Italia, è previsto un incontro per prolungare il proprio contratto.



L'idea del Torino è quella di blindarlo e farlo diventare una bandiera della società granata.