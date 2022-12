In casa Torino preoccupano le condizioni di Ola Aina. Il terzino si era infortunato a fine ottobre ed è stato costretto a saltare le ultime quattro partite prima dello stop del campionato, ora però non è ancora rientrato in gruppo e sta continuando a lavorare a parte.



Il rischio è che per vederlo nuovamente in campo con la maglia del orino bisognerà aspettare a lungo: il suo recupero per la partita del prossimo 4 gennaio contro il Verona sembra infatti difficile.