Al Torino servono i gol per puntare l'Europa il prossimo anno. Belotti dirà con ogni probabilità addio a zero e Sanabria non ha sin qui garantito un bottino soddisfacente di reti. Ecco perchè la società granata ha messo gli occhi su Simeone, che verrà riscattato per 11 milioni e verosimilmente messo in vendita dal Verona. Lo riporta Tuttosport.