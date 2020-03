Molti tifosi del Torino sognano il ritorno di Kamil Glik. Un sogno non impossibile da realizzare, considerato che è stato lo stesso calciatore polacco ad aprire al suo addio al Monaco per vestire nuovamente la maglia granata. Ma per l'arrivo sotto la Mole del difensore c'è un problema: l'ingaggio.



Al Monaco Glik percepisce circa 3,5 milioni di euro a stagione: uno stipendo fuori budget per il Torino. Nel caso la trattativa dovesse prendere piede, il giocatore dovrebbe ridursi l'ingaggio per tornare nel club del presidente Cairo.