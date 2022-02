Il Torino ritrova Andrea Belotti. Il capitano granata è tornato oggi ad allenarsi in gruppo dopo il grave infortunio muscolare dello scorso 28 novembre. Lo staff medico lo valuterà di giorno in giorno, ma il rientro è ormai vicino. Il Gallo potrebbe infatti essere convocato già per la sfida all'Olimpico Grande Torino contro il Venezia di sabato sera.