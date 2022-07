Reinvestire i soldi ricevuti dalla cessione die consegnare al più presto aquegli 8/9 rinforzi che chiede per completare il: è questa l’unica ricetta chehanno per far dimenticare la rabbia e la delusione per il passaggio del difensore brasiliano alla. Il primo acquisto potrebbe essere proprio il sostituto del difensore: nelle ultime ore il dt Davide Vagnati ha intensificato i contatti con l’entourage die l’obiettivo è quello di chiudere al più presto l’affare.: a giugno è infatti il contratto che lo legava all’di cui è stato un punto fermo fino allo scorso dicembre dopodiché, un po’ per un problema alla caviglia e un po’ per la sua situazione contrattuale, ha visto raramente il campo. Il difensore è inoltre da diverso tempo nel giro della nazionale del Belgio e ha anche una grande esperienza a livello internazionale avendo disputato la Champions League con le maglie diprima, Olympique Lione (era in campo anche nel 2020 nella doppia sfida vinta dai francesi negli ottavi di finale contro la).Denayer è il primo nome sulla lista del dt Davide Vagnati per sostituire Bremer, se l’affare non dovesse decollare, il Torino ha in mente le alternative: la prima èdella, che Ivan Juric conosce molto bene avendolo allenato al Verona. Poi, ma le richieste del club austriaco sono alte. Discorso analogo anche pesono invece alternative più economiche ma per il momento si sono registrate solamente dei timidi sondaggi da parte del Torino: l’obiettivo principale è ora chiudere la trattativa per Denayer.