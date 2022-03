Il Torino ha messo nel mirino per la prossima stagione il portiere del Cagliari Alessio Cragno. Né Vanja Milinkovic-Savic né Etrit Berisha hanno finora convinto e per questo motivo la società granata ha deciso di guardarsi intorno per cercare un nuovo estremo difensore.



A favorire il possibile sviluppo della trattativa in estate potrebbero essere i buoni rapporti che intercorrono tra i dirigenti del Torino e quelli del Cagliari, che hanno portato anche a gennaio al trasferimento di Daniele Baselli in Sardegna.