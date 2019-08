Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della partita che vedrà impegnati i granata contro il Soligorsk: "Una bella risposta da parte del nostro pubblico considerato anche che oggi è l'8 agosto. Il clima è giusto, la Maratona ci darà grande sostegno e forza. Siamo molto concentrati per fare bene. Mazzarri è focalizzato sulla gara, ha evitato di pensare alla possibile gara di playoff. Oggi è fondamentale fare bene dinanzi al nostro pubblico. Sirigu? Per noi è molto importante, un portiere da Nazionale, con grandi capacità tecniche e non solo. E' anche un uomo di spogliatoio con grande carisma. Belotti? C'è sempre la clausola di 100 milioni di euro. Ce lo teniamo stretto, importantissimo per noi, grande capitano e leader. Verdi? Per ora conta andare avanti nel nostro cammino, ho detto almeno 11 no in sede di mercato, ci avrebbero smantellato mezza squadra. Il giocatore nuovo, comunque, non giocherebbe subito titolare. Mercato pazzo? Beh, non so, la mia squadra per adesso punta all'Europa League, poi vedremo cosa fare per migliorarla".