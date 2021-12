A margine dell'Assemblea di Lega Serie A, il presidente delha chiuso le porte per la cessione dia gennaio, difensore corteggiato daper il futuro: "Assolutamente no, per il momento non ho parlato con nessuno. Bremer è un nostro giocatore, non ho mai pensato di cederlo a gennaio. Rimane con noi per questo campionato, poi vedremo.? Lui è a scadenza, non ci sono novità. Discorsi con il Milan per? Abbiamo il giocatore in prestito, sta facendo un buon campionato, è un ragazzo per bene. Al momento non abbiamo riparlato con il Milan, il giocatore lo abbiamo in prestito, lo teniamo, lo stiamo facendo giocare e sta facendo buone cose. Piacerebbe tenerlo? E' un ottimo giocatore, ne parleremo al momento giusto. Oggi è prematuro. Stasera giochiamo, domenica giochiamo, mercoledì giochiamo: il mercato è lontano, ora pensiamo a fare bene".