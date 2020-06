"Belotti non lo vendo, perché dovrei? Me lo tengo stretto". Parole queste pronunciate da Urbano Cairo ai microfoni di Radio Rai. Il presidente del Torino ha voluto spegnere sul nascere la trattativa con l'Inter per il Gallo ma è invece disposto a continuare quella per il passaggio in nerazzurro di un altro giocatore: Armando Izzo.



Il difensore napoletano, che nelle prime due partite giocate dopo la pausa forzata del campionato è sempre stato tra i migliori in campo del Torino, a fine stagione può partire: Antonio Conte lo accoglierebbe volentieri in nerazzurro e Urbano Cairo non sembra intenzionato a opporsi alla cessione.