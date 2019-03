Il presidente del Torino Urbano Cairo, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento della sua squadra: "​Sono molto contento della risposta avuta dalla squadra, ma dobbiamo proseguire su questa strada. Benissimo i tre punti con l’Atalanta, molto bene i successi con il Chievo e quello di ieri a Frosinone. Ma ciò che conta di più è dare continuità: mi aspetto dalla squadra la risposta finale con il Bologna per porre la ciliegina sulla torta a un ciclo positivo prima della sosta".



Il patron granata ha anche parlato del ritorno a Torino, ma da avversario, di Sinisa Mihajlovic: "Sarà un avversario molto difficile, ieri ha vinto e si è ringalluzzito. Ci sarà Mihajlovic, che avrà le sue motivazioni per fare bene, e sono sicuro che verrà a Torino per fare una grande partita. Dobbiamo prenderla molto ma molto seriamente. Dobbiamo continuare un periodo positivo con una prestazione di altissimo livello. Se non fosse così, vanificheremo tutto".