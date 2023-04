Nel corso del consiglio comunale di ieri si è parlato del futuro dello stadio Olimpico Grande Torino. Nel corso di un'intervista il presidente granata, Urbano Cairo, aveva espresso la volontà di acquistare l'impianto e sulla questione è intervenuto anche l'Assessore allo Sport del Comune di Torino, Mimmo Carretta:



"Con il Toro c’è un’interlocuzione costante, soprattutto perché il 30 giugno 2025 scade la concessione per l’Olimpico. Bisogna fare una valutazione e trovare una soluzione che vada in una direzione o un’altra. Il Toro è patrimonio della città, non solo riconducibile allo stadio. Nel 2025 c’è la fine della concessione: è chiaro che bisogna individuare una soluzione, cercando di saldare ancora di più il rapporto della città con la società"