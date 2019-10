Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il ko di Roma: "Mazzarri non è assolutamente in discussione. E' l'unico a non essere in discussione, abbiamo analizzato la partita. Il Toro, a parte l'inizio, non è stato quello visto in altre partite di questo campionato. Contro l'Atalanta, ad esempio, abbiamo lottato e cercato la vittoria. Ho visto una squadra diversa da quella che ho visto altre volte. Andiamo in ritiro, non è la soluzione ai problemi, ma i giocatori possono confrontarsi e ricompattarsi per ritrovare la voglia di vincere".



SUL TORINO - "Anche con il Milan abbiamo fatto una buonissima partita, recuperando lo svantaggio. Il Milan fece una partita eccellente. La prestazione di oggi mi ha profondamente deluso. Da domani saremo in ritiro, dev'esserci un confronto per trovare una soluzione. La stagione è iniziata molto presto, ci sta che ci possa essere un appannamento. Affrontiamo la situazione di petto in maniera onesta, chiara e leale. Siamo più forti dell'anno scorso, forse siamo troppi".



SU NKOULOU - "E' rientrato, sta facendo bene. Con il Cagliari ha fatto una grande partita, stasera è una gara un po' a sè".