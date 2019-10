Il rischio di un possibile esonero in caso di risultato negativo all'Olimpico contro la Lazio sembra essere scongiurato per Walter Mazzarri. A rinnovargli la fiducia è stato proprio il presidente del Torino, Urbano Cairo che è intervenuto a margine ​della presentazione della Generali Milano Marathon: "Mazzarri è un grande allenatore e non ha bisogno di essere difeso. L'anno scorso siamo arrivati settimi e quest'anno abbiamo una buona squadra, i risultati arriveranno" ha esordito il patron granata.



FARE BENE CON LAZIO E JUVE - "L'obiettivo è quello di fare bene questa sera con la Lazio e nel derby contro la Juve. Ciò che più conta è uscire da questo momento difficile e l'unico modo per farlo è essere più squadra: pensare più al noi che alle singolarità", ha proseguito Cairo, come riportato da Ansa.



POLEMICA MAZZARRI - Infine, un ultimo affondo sulle polemiche accese dalle dichiarazioni di Mazzarri che ha individuato nello juventino Chiellini un esempio da seguire, scatenando le ire dei tifosi del Torino che ne chiedevano l'esonero: "Ha citato un suo ex calciatore che gli ha lasciato buoni ricordi - ha chiosato Cairo. Anche al Torino abbiamo tanti esempi da seguire: da Giorgio Ferrini fino a Belotti".