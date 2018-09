Urbano Cairo ieri è stato spettatore della sconfitta del suo Torino contro il Napoli. Quest'oggi, a margine, della consegna del 19° Premio Cairo a Palazzo Reale a Milano, ha parlato del ko di ieri. "La squadra non ha fatto quell’ulteriore passo avanti che aveva fatto nelle partite precedenti. Può succedere, ma bisogna resettare e ripartire, perché mercoledì si torna in campo. Il Napoli ha approfittato del nostro pasticcio difensivo, poi ha giocato un’ottima partita".



Poi su Mazzarri: "Massima fiducia in Mazzarri, ci mancherebbe. Pensiamo partita dopo partita, poi alla fine del campionato o magari alla fine del girone d’andata tireremo le somme e faremo un bilancio"