Ricorre oggi il 112° anniversario della nascita del Torino, per l'occasione il presidente Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato dei suoi attaccanti, Andrea Belotti e Simone Zaza. "Con Belotti due anni fa ci eravamo detti che la clausola valeva per l'estero, qualcuno si è fatto vivo ma con valori più bassi, sarebbe stata una cosa brutta per i nostri tifosi, sono certo che farà bene e sono contento di averlo tenuto. Quello che conta che torni al suo valore dal punto di vista calcistico, quell'anno fece 26 gol, quest'anno può tornare a fare numeri importanti. Come per Zaza ci crediamo moltissimo".



Cairo ha poi parlato anche del Milan, prossimo avversario del Torino in campionato: "Col Milan scontro diretto? Chiaramente lo sono tutti, è una gara impegnativa a tutti i livelli, facciamo un po' gli scaramantici. Siamo sesti e vogliamo giocarcela anche se Milan e Juve sono sfide impegnative abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte".