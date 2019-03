Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto durante il programma 'Maracanà' su RMC Sport: "Tutto molto bene, ma non dobbiamo sottovalutare nessuno. Serve attenzione. Mazzarri è un grande mister, è riuscito a dare compattezza e solidità alla squadra e ora facciamo anche tanti gol. Mihajlovic? Non ci siamo lasciati bene, ma ho sempre avuto grande stima di lui: dà grinta alle squadre, il suo arrivo ha cambiato il Bologna. Dovremo fare una grande partita, loro vorranno punti. Champions? Giochiamo partita dopo partita come stiamo facendo, poi faremo i conti alla fine. Cutrone? Ha grande qualità, ma noi abbiamo Belotti, Zaza, Niang, Millico, Falqué ed Edera: adesso siamo in tanti... Belotti mi sta piacendo tanto, ha una determinazione incredibile e una forza fisica impressionante. Non devo sponsorizzare nessuno, Mancini è un grande ct e sa quello che deve fare. Petrachi alla Roma? Non ho mai venduto un direttore sportivo: non credo possa andare via, ha un contratto di un anno con noi. Anche Izzo verso la Roma? Non ne parliamo, è assolutamente da Toro".