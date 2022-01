Sì, l'offerta è quella giusta. La Salernitana ha trovato l'accordo con il Torino per acquistare a titolo definitivo Armando Izzo. Tutto fatto quindi per il passaggio in Campania del difensore? No.



Perché arrivi la fumata bianca serve infatti ancora il sì dello stesso giocatore, che negli scorsi giorni aveva declinato una prima offerta proprio della Salernitana. La situazione potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore di questa sessione invernale di calciomercato, ma occhio al Cagliari che potrebbe inserirsi nella trattativa e scombinare i piani del club campano.