Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto telefonicamente alla cena del Toro Club Valtriversa, tra i cui ospiti c'erano anche i calciatori Vittorio Parigini e Iago Falque. Il massimo dirigente granata ha parlato del Filadelfia e della situazione riguardante il centro sportivo Robaldo.



È una bellissima cosa che siamo tornati a casa. Ora dobbiamo tenere il Filadelfia più aperto, perché il giorno della partita chi arriva da fuori Torino avrà sicuramente il piacere di vederlo ricostruito. Per il Robaldo dovremmo essere in dirittura d’arrivo. Purtroppo siamo ancora fermi nonostante siano passati due anni e mezzo, ma credo che siamo ad un passo dalla posa della prima pietra. Sarei felice se potessimo avere cinque campi sintetici in cui fare allenare tutti i nostri ragazzi o almeno una buona parte".