"​Iago Falque? Sì, il rinnovo è vicino, siamo d'accordo". Ad annunciare l'imminente prolungamento del contratto dell'attaccante spagnolo con il Torino è il presidente granata Urbano Cairo dal Festival dello Sport di Trento. La notizia era nell'aria già da diversi giorni ora, in attesa che arrivino le firme sul nuovo contratto (che avrà scadenza nel 2022 e che permetterà al calciatore di guadagnare circa 1.8 milioni di euro all'anno), è arrivata la conferma, più che autorevole, da parte del massimo dirigenti del Torino.



SU CANDREVA E LAZZARI - Sempre da Trento, Cairo ha anche parlato delle voci di un interesse del Torino per gli esterni destri Manuel Lazzari della Spal e Antonio Candreva dell'Inter. "Sul mercato agiremo sotto traccia. So che si parla di Lazzari e di Candreva, due bravi giocatori ma che al momento non interessano", ha dichiarato il patron granata.



SU VENTURA - Urbano Cairo ha poi speso qualche parola anche sull'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura (di cui è stato anche testimone di nozze), che da poco è tornato ad allenare in serie A, accasandosi al Chievo Verona. "Ero sicuro che sarebbe tornato ad allenare entro un anno dalla mancata qualificazione al Mondiale. Un paio di persone non ne erano convinte e così ho scommesso con entrambe. Beh, ho vinto due cene, Ventura mi porta sempre fortuna...".