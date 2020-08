"Belotti lo teniamo, non è in discussione". Parole queste pronunciate dal presidente del Torino, Urbano Cairo, che gelano Roma e Fiorentina, le due squadre che più di ogni altra si sono mosse per cercare di acquistare il centravanti granata e della Nazionale.



Cairo non vuole privarsi del suo capitano, che è saldamente al centro del progetto Torino e intorno al quale Marco Giampaolo sta ora costruendo la sua squadra. Difficilmente Roma e Fiorentina riusciranno a far cambiare idea a Cairo.