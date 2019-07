"Ho detto dei “no” per nove giocatori. Questo perché voglio tenere tutti". Parole queste pronunciate dal presidente del Torino Urbano Cairo dal ritiro di Bormio. Tre delle offerte rifiutate di cui ha parlato il patron granata sono state per delle offerte provenienti dalla Roma.



Gianluca Petrachi ha infatti cercato di portare alla società giallorossa tre giocatori che aveva portato sotto la Mole: Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Lyanco. Cairo però non ha voluto cedere nessuno dei tre difensori.