Intervenuto a margine di un evento di La7, Urbano Cairo ha parlato del suo Torino: "Belotti è un giocatore importante, è il nostro capitano. Come ho detto da tempo, è importante tenere tutti i nostri calciatori. Non vogliamo vendere nessuno dei nostri titolari, preparandoci per il preliminare di Europa League".



SULL'INDISPONIBILITA' DELL'OLIMPICO GRANDE TORINO - "Ci dispiace che il nostro stadio non sia disponibile a causa dei concerti. E' un peccato, ci tenevo tantissimo al fatto che tutti i tifosi potessero vedere la partita. Ci avrebbero dato una grandissima spinta. Li avremo comunque ad Alessandria, anche se in numero limitato".



SUL MERCATO - "Attacco? Abbiamo alcune idee, ma non dobbiamo avere fretta. La squadra, oggi, è pronta per affrontare i primi appuntamenti. Nel proseguo della stagione sarebbe utile avere anche un innesto: abbiamo varie possibilità, abbiamo letto tanti nomi. Magari il nome giusto non è ancora stato detto. Icardi? No, abbiamo Belotti. Abbiamo 4-5 possibilità, un paio non sono mai state lette. Può saltare fuori una sorpresa".