Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato delle prossime mosse di mercato del club granata: "Il rinnovo di Belotti? Non ricordo perché non lo ufficializzammo, ma conta poco, è importante che sia stato fatto. Il mio obiettivo è tenere i migliori come lui per dare continuità, favorire l'ottimo lavoro di Mazzarri". Riporta Tuttosport