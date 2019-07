Dopo aver prolungato il contratto di Armando Izzo, il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai parlando proprio del difensore che ha blindato fino al 2024. “Armando ha fatto un grande campionato, ha dimostrato di avere qualità umane e calcistiche notevolissime, è un ragazzo che fa spogliatoio. E poi è un calciatore che ha fatto il suo migliore campionato e ha voglia di fare ancora meglio perché ha fame di fare bene. E’ un ragazzo splendido, sono molto contento che abbia rinnovato il suo contratto: aveva molte pretendenti che gli ronzavano attorno ma per me era molto importante tenerlo con noi. Come tutta la squadra d’altronde: è un grande valore mantenere tutti coloro che hanno contribuito a fare 63 punti nella scorsa stagione. La continuità e l’apprendimento del modo di giocare di Mazzarri penso possano essere soltanto portatori di cose buone: è importante mantenere tutta l’ossatura e tutta la rosa”.



Sempre nel corso dell'intervista a Radio Rai, Cairo è tornato a parlare anche dell'addio del ds Gianluca Petrachi, passato alla Roma: "Ci può stare che dopo tanti anni insieme uno abbia voglia di fare qualcosa di differente. Non mi era piaciuto il modo in cui le cose si stavano sviluppando, però ci siamo chiariti. Gli ho fatto anche un in bocca al lupo quando ci siamo salutati“.