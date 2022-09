Il presidente del Torinoha rilasciato un'ampia intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha affrontato diversi temi di attualità. A cominciare dall'ottimo momento di forma della formazione granata: "Ma non ho dubbi che sarà così perché il nostro mister è una garanzia, lui non molla mai: siamo in buone mani".: "L’ho sentito dopo il Lecce. Sta bene, è a casa, è molto contento e pure bello carico. Nonostante tutto, è molto focalizzato sulla squadra.Posso dirvi che, pur stando a casa, ci mette sempre l’anima, ci mette il cuore.: ha fatto un lavoro strepitoso in questo anno, proseguito in ritiro e i cui risultati si vedono benissimo".Sui nuovi acquisti: ": è fortissimo. Come anche Radonjic, altro giocatore di grande qualità: è una bellissima scoperta. Non ci sono solo loro due, mi stanno piacendo tutti. Contro il Lecce, ad esempio, Lazaro ha fatto una grossa partita con delle giocate delle sue molto interessanti.Era abituato a giocare in un modo all’Ajax, mentre qui giochiamo diversamente., anche grazie a una velocità di apprendimento notevole: diamogli tempo, è con Juric appena da venti giorni".: "Con il Lecce mi è piaciuto tanto. A un certo punto si è caricato la squadra sulle spalle.".