Torino, Cairo: 'La verità su Buongiorno-Milan. Juric? L'ho sempre supportato, se riterrà di stare meglio altrove...'

Il presidente del Torino Urbano Cairo, presente negli uffici della Lega Serie A di Milano, ha risposto alle domande a tema calciomercato dei cronisti presenti. A cominciare dalla trattativa non decollata per il trasferimento del difensore Alessandro Buongiorno al Milan: “Ce l’hanno chiesto, ma sia il giocatore che soprattutto noi abbiamo ribadito la volontà di non farlo partire. Non so cosa succederà a giugno, vedremo. Che prezzo ha Buongiorno? Non lo so, non ci ho pensato”.







Se sull’arrivo di Rafa Mir, attaccante di proprietà del Siviglia, Cairo conferma lo stato di stallo della trattativa (“Io credo che, salvo situazioni clamorose, la rosa del Torino sia completa e competitiva cosi”), il numero uno del Torino è stato certamente più criptico sul futuro dell’allenatore Ivan Juric, in scadenza di contratto al termine della stagione: “Ora dobbiamo concentrarci sulle prossime partite e poi credo che più avanti ci sarà la possibilità ed il desiderio reciproco di confrontarsi, di fare il punto della situazione, di vedere se lui si trova ancora bene in una società nella quale il presidente lo ha sempre difeso e lo ha supportato o se ritiene di poter stare meglio altrove”.