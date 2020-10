Prima a Tiki Taka, poi sulle pagine di Tuttosport, Nunzio 'Pupi' D'Angieri ha annunciato la propria volontà di acquistare il Torino, nonostante si sia professato tifoso della Juventus. A margine della presentazione del libro di Gianluca Di Marzio, Grand Hotel Calciomercato, di cui è editore, Urbano Cairo ha voluto spegnere le voci riguardo a una possibile cessione del club all'ambasciatore del Belize.



"Se mi danno fastidio queste voci? No, non mi riguardano. C'è gente che vuole farsi pubblicità. Io l'ho già detto, non voglio vendere la società" ha dichiarato il presidente del Torino rispondendo a chi gli chiedeva notizie riguardo all'arrivo a Milano dei legali di D'Angieri. La trattativa per il passaggio del club al magnate sembra quindi destinata a eclissarsi ancora prima di nascere.