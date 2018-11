Il presidente del Torino Urbano Cairo, in occasione della festa organizzata per il primo anniversario di vita dell'edizione torinese del Corriere della Sera (di cui è editore) ha fatto il punto sulla squadra granata, parlando delle differenze con lo scorso anno, anche se il Torino di Sinisa Mihajlovic e quello di Walter Mazzarri hanno realizzato gli stessi punti (diciotto in tredici giornate).



"È vero che i punti sono gli stessi, ma c’è una differenza sostanziale: lo scorso anno la sesta aveva 26 punti con una partita in meno e oggi invece ne ha 20 con le stesse partite. Quindi è una classifica molto più corta, è un campionato molto più competitivo. Vuol dire aver fatto molto meglio. Ma dobbiamo cercare di fare ancora di più".



Poi su Mazzarri: "Il mister in panchina domenica? Come ha diretto regolarmente l’allenamento può tornare in panchina domenica, a meno che non scelga lui di fare il direttore tecnico (ride n.d.r) ma non credo. A parte gli scherzi, mi è sembrato molto voglioso".