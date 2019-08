Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di ritorno di Europa League contro il Wolverhampton:



Presidente lei crede al passaggio del turno?

"Sì perché la squadra col Sassuolo ha dimostrato compattezza e voglia di vincere. Abbiamo preparato la sfida con grandissima voglia di fare bene, i ragazzi sono determinanti e carichi. Non diciamo altro e incrociamo le dita".



Il caso Nkoulou ha condizionato l'umore dello spogliatoio?

"Li ho visti molto determinati e concentrati sull'obiettivo. Nessuno ha parlato di questo tema. Abbiamo parlato delle cose positive della squadra, focalizzando la nostra attenzione sulle cose buone che ci sono, che sono tante. Anche lo stato di forma di tutti, per esempio. Questo è quello di cui abbiamo parlato. Io sono venuto in Inghilterra perché ci tenevo e volevo trasmettere quanto ci credo".



Torino e Wolverhampton sono arrivati settimi nei rispettivi campionati, quali sono le differenze?

"La principale differenza è il gap economico, perché i diritti televisivi valgono tre volte di quelli italiani. Se le quattro finaliste delle due coppe europee sono inglesi qualcosa vorrà dire ma noi dobbiamo andare oltre e fare una grande partita".



Cosa non deve sbagliare il Torino per sognare di passare il turno?

"Non dobbiamo immaginare nulla. E' importante fare tanti gol. Questo è il tema".



Cosa potrebbe cambiare l'eventuale passaggio del turno o l'eliminazione?

"Questa partita è importante per completare un percorso eliminatorio che ci potrebbe portare ai gironi. Poi abbiamo un campionato, che per noi è fondamentale, e la Coppa Italia. Dobbiamo fare ciò che manca per sistemare la rosa".



Kamano?

"Non faccio nomi, ci sono varie piste aperte e per il 2 di settembre faremo le cose che riteniamo utili per la squadra".