A margine della presentazione del calendario 2019 della rivista For Men, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato del derby di sabato contro la Juventus. "E’ una partita molto importante, che noi stiamo preparano, spero, al meglio. Perché so che Mazzarri, come per ogni gara, è molto dedicato a prepararla al meglio. La squadra sta facendo buone cose, ha fatto una buona partita a San Siro contro il Milan, avrebbe potuto fare anche qualcosa in più. Dobbiamo continuare su questa buona strada, compatti, corti e vogliosi di ottenere il risultato”.



Poi su Cristiano Ronaldo: “Certamente un grande campione, un grande giocatore. Ha vinto cinque palloni d’oro, direi che è un top. Qui ci penserà Mazzarri con la difesa, speriamo trovi le soluzioni giuste ma credo che lui ci stia lavorando bene”.