Il presidente del Torino Urbano Cairo ha fatto il punto su alcune situazioni di mercato nell'intervista concessa a La Stampa: "Non rifarò l'errore di un anno fa: porte aperte per chi vuole andare via". Ma il numero uno granata ha poi precisato: Belotti ce lo teniamo, non è in discussione. Izzo? Vediamo, ha molte richieste. A dirla tutta, diversi nostri giocatori sono richiesti: se partirà qualcuno sapremo come sostituirlo. Intanto stiamo lavorando per l'acquisto di un play davanti alla difesa".



Sul futuro del club: "La nostra è una società economicamente sana che ha un appeal importante, ma non è mia intenzione cedere le quote di maggioranza. Meno che mai quando si è reduci da una stagione così sofferta. Ero e resto presidente del Toro".



Su Mazzarri: "Ci siamo lasciati da buoni amici, è un serio e valido professionista, anche se indicare come esempio per furore agonistico Chiellini non è stata una splendida idea".