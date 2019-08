Il presidente del Torino Urbano Cairo parla a Sky Sport prima della sfida con il Wolverhampton, andata dei preliminari di Europa League: "Voglia di un colpo mediatico? Questo genere di colpi mediatici li ho fatti in passato, mi ricordo quando portai Recoba nel 2008 e riempimmo la tribuna. Poi Alvaro, che era un grande giocatore, non fece un grande campionato. Non penso più alle cose mediatiche ma alle cose utile. Ribery potevamo prenderlo anche noi ci fossimo impegnati ma, anche se è un bravissimo ragazzo, non è il tipo di giocatore che avrei voluto. Vedremo se troveremo quel giocatore che serve e che è in linea con il tipo di squadra e spogliatoio che abbiamo. Verdi? Non parlo di giocatori di altri. I colpi mediatici li ho fatti in passato ma non mi hanno portato bene, meglio evitarli".