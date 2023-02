A margine della presentazione della tappa conclusiva del Giro d'Italia, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la squadra granata: "Fare un bilancio adesso non ha molto senso, abbiamo davanti ancora tante partite. Per il momento bene, abbiamo fatto un buon percorso, dobbiamo continuare ma la squadra è molto motivata e compatta, poi il mister li allena bene. Ma fare un bilancio adesso è presto".



Poi sui diritti TV: "Da parte della Serie A c’è un certo tipo di orientamento che in questo momento il governo non ha confermato. Credo che tutto vada ragionato con attenzione, certamente prorogare per un paio di anni i diritti a chi li ha già, se avessimo la certezza che questo avvenga, sarebbe importante. "Diversamente, potrebbe sembrare un segnale di debolezza. Scelta conservativa? È una scelta di prudenza. A volte chi investe in borsa dice ‘Vendi, guadagna e pentiti’. Dipende dalla propulsione al rischio che uno ha",