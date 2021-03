La trattativa per il rinnovo del contratto di Andrea Belotti, in scadenza nel 2022, è ripartita. Al momento è il direttore tecnico Davide Vagnati a portarla avanti ma anche il presidente Urbano Cairo è ora pronto a scendere in campo in prima persona per cercare di arrivare a un accordo.



Ora che è guarito dal Covid, Belotti nei prossimi giorni potrebbe incontrare personalmente il presidente Cairo per cercare di arrivare a un'intesa riguardo al rinnovo del contratto e far durare ancora a lungo la storia tra il Gallo e il Torino.