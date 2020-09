Urbano Cairo, a margine della presentazione del Festival dello Sport, ha fatto il punto sul mercato del suo Torino. ​"Mercato? Ci siamo mossi tanto, in un mercato fermo. anche come investimenti. Si parla del regista: Giampaolo non mi dice che è la sua necessità primaria. il difensore centrale? Neanche, vediamo. Vediamo quel che riusciremo a fare”.



Poi riguardo al calciatore del Torino risultato positivo al Covid ha aggiunto: "Rinvio della partita con l’Atalanta? Non lo so, dipenderà dai risultati dei tamponi. Abbamo avuto un giocatore positivo, stiamo seguendo i protocolli che vanno seguiti in maniera molto precisa. faremo tutti i tamponi per vedere se qualcuno è stato contagiato e tutto seguirà. E’ una situazione particolare, dobbiamo adattarci. Purtroppo sono cose che accadono, anche a voi e agli altri. Ovviamente devono esserci delle regole precise. É necessario decidere quali partite si possono o non si possono giocare a seconda del numero di positivi di una squadra, altrimenti rischiamo di essere in balia di questo evento eccezionale".