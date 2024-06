Getty Images

Torino, Cairo saluta Juric: "Non siamo arrivati dove avremmo voluto ma abbiamo lavorato bene"

17 minuti fa



Nella giornata di ieri (21 giugno) è arrivata la conferma ufficiale dell'addio dell'ormai ex allenatore del Torino Ivan Juric, che sarà rimpiazzato da Paolo Vanoli. Oggi, invece, il presidente Urbano Cairo ha salutato e ringraziato il tecnico croato, tramite un post pubblicato sul proprio Instagram:



IL MESSAGGIO - "Caro Mister, grazie per questi 3 anni insieme in cui hai dato tutto e con la tua nota schiettezza. Non siamo arrivati dove avremmo voluto ma abbiamo lavorato bene e siamo certamente cresciuti. In bocca al lupo a te e al tuo ottimo staff per il vostro futuro. Sempre Forza Toro!".