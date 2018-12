Anche il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato il 3-0 ottenuto dai granata contro l'Empoli: "È stata una partita tranquilla e ben arbitrata, senza episodi particolari e ben arbitrata. Questa è la nostra sesta vittoria, cinque delle quali arrivate senza errori arbitrale. Questo dimostra che se le gare sono tranquilli e non succedono ingiustizie, alla fine si riesce a vincere le partite. Se mi è piaciuto il tridente d'attacco? Sono cose in cui non intervengo perché si tratta di decisioni che riguardano esclusivamente il mister. Mazzari sa qual è il momento giusto per far giocare insieme Belotti, Zaza e Iago".