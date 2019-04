Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto telefonicamente alla cena organizzata dai Toro Club di Bra, Carmagnola e Savigliano e ha parlato del finale di stagione della squadra granata.



"Mancano ancora sette partite, quindi manca tanto, ma siamo messi benissimo perché siamo a due punti dall’Europa League e a tre punti dalla Champions. Dobbiamo crederci, io credo fortemente che nulla sia impossibile se lo si vuole. Noi abbiamo un allenatore come Mazzarri che ho inseguito a lungo perché ritengo bravissimo e si sta rivelando tale”.



Poi sulle avversarie: "Tutti parlano di Atalanta e Sampdoria, ma quando sono venute a Torino abbiamo vinto noi. Anche con l’Inter tra andata e ritorno abbiamo fatto due grandissime partite. Questa è la dimostrazione dell’ottimo lavoro sia dell’allenatore che dei ragazzi”.



“In estate ho fatto di tutto per rinforzare la squadra e sono arrivati giocatori forti come Izzo e Djidji. Sono rimasti dei giocatori veramente forti come Sirigu, che ha battuto il record di Castellini, e Belotti, che è in una forma pazzesca. Insomma la squadra può fare grandi cose e dobbiamo giocarcela bene nelle ultime sette partite”.