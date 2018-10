Ospite a Sky Calcio Club, il presidente del Torino, Urbano Cairo, è tornato a parlare dei tanti errori arbitrali che hanno penalizzato la squadra granata in questo inizio di campionato e ha lanciato una nuova proposta, dopo quella della Var a chiamata dell'allenatore.



"Ho parlato di questa proposta di una chiamata Var dell’allenatore, però poi parlando con qualche giornalista mi è stato obiettato: ‘come fa l’allenatore a vedere bene?’. Correggo la proposta in diretta: non più chiamata dell’allenatore, ma del capitano che è in campo e vicino all’azione e può avere una visione diversa. Una chiamata a partita o a tempo può servire per migliorare le cose. La Var che a me piaceva fosse stata introdotta va benissimo, dico solo usiamola un po’ di più. Quando hai uno strumento tecnologico così buono e forte è giusto usarla di più. Poi la chiamata è solo una proposta”.