Il Torino ha scelto di cambiare strategia sul mercato per quanto riguarda la difesa: il direttore tecnico Davide Vagnati non solo è alla ricerca di un sostituto di Gleison Bremer ma dovrà trovare anche un giocatore che prenderà il posto di Armando Izzo, ormai finito ai margini della rosa come dimostra la mancata convocazione per la partita di Coppa Italia contro il Palermo.



Servono quindi due difensori centrali da trovare al più presto anche perché David Zima è infortunato e Alessandro Buongiorno non sarà a disposizione per la partita di sabato contro il Monza.