Il magistratoparla della propria passione per ilin un'intervista a La Gazzetta dello Sport: “Negli anni del Grande Torino gli juventini erano minoranza, l’élite che abitava in collina.Emilio Pugno era un amato sindacalista torinese affettuosamente contestato perché juventino. Lui rispondeva sempre: ‘Tutta la settimana litigo con il padrone, non vorreste mica che la domenica faccia il tifo per l’indotto’. Nonostante la Juve abbia vinto molto, i tifosi del Toro persistono e questo a loro dà fastidio: quello che non hanno fatto perché il Toro scomparisse è difficile da credere... Il Toro è una spina nel fianco del potere. Ed è ancora tutto attuale: la storia degli striscioni vergognosi contro Superga non è di un secolo fa”.- “L’inchiesta comincia quando ero in Procura per cui preferisco non parlarne, però i media hanno detto tutto. C’è da prendere atto di una realtà, chi ha sbagliato dovrebbe assumersi le sue responsabilità. E invece mi pare che non ci sia questa intenzione: le scuse non bastano”.- Caselli commenta così le parole di Andrea Agnelli sugli scudetti esposti all’Allianz Stadium: “”.- “Quando ero in Sicilia, un giorno mi fece chiedere un colloquio. Non parlammo di cose d’ufficio, voleva sapere un po’ di mafia e di Palermo. Quando stavamo per congedarci, imperturbabile com’era, mi chiese con uno sguardo ironico: ‘Cosa ne penserebbe di una fusione tra Toro e Juve?’. Alzai le mani e gli dissi: ‘Ma per carità’.Andreotti definì il mio pool di Palermo figli della gobba, per dire che non ci facevamo i fatti nostri. Risposi: Gobbo a me che sono granata proprio no!”.