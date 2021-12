Tra i tanti giocatori sul mercato in casa Torino c'è anche Simone Zaza. Il centravanti non ha mai convinto nella sua esperienza in granata ed è fuori dal progetto tecnico di Ivan Juric, come anche le ultime partite hanno dimostrato. Cederlo a gennaio per la società granata vorrebbe dire anche risparmiare diversi milioni.



Zaza è legato al Torino da un contratto fino al 2023 a 1,7 milioni di euro a stagione: l'attaccante deve ancora ancora percepire circa 2,5 milioni netti (quasi 5 milioni lordi). Anche per questo motivo Urbano Cairo ha fretta di venderlo.