Il Torino ha ceduto a titolo definitivo Filippo Berardi alla Vibonese, squadra che milita nel campionato di serie C. E' stata la stessa società calabrese ad annunciare, con un comunicato pubblicato sul proprio sito, l'acquisto dell'attaccante esterno che è anche nel giro della nazionale di San Marino.



Berardi è cresciuto nel vivaio del Torino e negli ultimi anni ha accumulato diverse esperienze in prestito in serie C. Ora per l'attaccante inizia una nuova avventura.