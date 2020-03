Non possono dividere quotidianamente lo spogliatoio come erano abituati a fare, ma i calciatori del Torino sono comunque in costante contatto tra di loro grazie a una chat di gruppo.



Lo ha rivelato Koffi Djidji, in un'intervista concessa al sito francese Calciomio.fr: ​"Con i compagni ci sentiamo tutti giorni nella nostra chat, stiamo tutti bene ma non vediamo l’ora che tutto torni alla normalità". Anche così si combatte l'emergenza Coronavirus.