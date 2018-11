Quello di Nicolas Nkoulou, in base al rapporto qualità/prezzo, è certamente uno dei migliori affari fatti dal Torino negli ultimi anni. Il difensore camerunense è arrivato un anno fa dall'Olympique Lione con la formula del prestito oneroso (a 500.000 euro) con diritto di riscatto fissato ad appena 3.5 milioni in favore dei granata.



Un riscatto ovviamente esercitato dal Torino considerato l'ottimo campionato fatto dal numero 33 che anche in questa stagione si sta esprimendo ad alti livelli. Ora valore di mercato di Nkoulou è salito a 10 milioni di euro ma, nel caso qualche squadra lo volesse acquistare, Cairo potrebbe non essere disposto ad accettare offerte inferiori ai 15 milioni.