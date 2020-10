Contro il Cagliari, una settimana fa, Salvatore Sirigu era stato autore di un papera che il Torino aveva pagato a caro prezzo, visto che grazie a quell'errore Giovanni Simeone aveva realizzato la rete del definitivo 2-3. Anche contro il Sassuolo il portiere granata è apparso incerto, come alcune uscite a vuoto dimostrano.



Dopo aver mancato per due volte il pallone, sul cross di Berardi, nell'azione del 3-3, non ha invece neanche provato l'uscita, permettendo a Caputo di colpire di testa e fissare il risultato su quello di parità.