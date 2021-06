Era stato proposto al Torino negli scorsi giorni, ma ​Chiquinho sembra essere ora molto distante dalla società granata. Il trequartista portoghese, di proprietà del Benfica, non convince pienamente sia da un punto di vista tecnico che economico: la società lusitana chiede infatti 10 milioni di euro per Chiquinho, una cifra ritenuta troppo alta dal presidente Urbano Cairo.



Il Torino è comunque alla ricerca di trequartisti per il 3-4-2-1 di Ivan Juric ma, al momento, sembra difficile che uno di questi possa essere ​Chiquinho.