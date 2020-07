La vittoria del Lecce contro la Lazio ha messo ulteriore pressione al Torino: la partita di questa sera contro il Brescia assume un'importanza sempre maggiore, la formazione granata non potrà sbagliarla se non vorrà vedersi avvicinare la zona retrocessione.



Per questo motivo Moreno Longo sembra intenzionato a schierare un 3-4-1-2 con Simone Verdi alle spalle della coppia d'attacco formata da Andrea Belotti e Simone Zaza. In difesa rientrerà Nicolas Nkoulou al posto dello squalificato Armando Izzo. A centrocampo si rivedrà dal primo minuto Tomas Rincon.